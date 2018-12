Nikolaus entschuldigt sich

Der seltsame Nikolaus-Auftritt in Bad Gastein schlug in sozialen Netzwerken breite Wellen: Jetzt rudert der erfahrene Nikolo Christian O. zurück. Er entschuldigt sich auf Facebook für die Türken-Reime: „Ich habe damit niemanden beleidigen wollen.“ Viele Gasteiner schließen sich der herben Kritik nicht an.