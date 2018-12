Gasteiner Nikolaus regt mit „Türken-Predigt“ auf

Es ist zurzeit der Aufreger in Sozialen Medien wie Facebook: Das Video eines Gasteiner Nikolaus, der sich als „Türkischmann“ ausgiebt und türkische Mitbürger mit Reimen auf die Schippe nimmt. Dabei spricht er in „Deutsch-Türkischem-Dialekt“, also gebrochenem Deutsch, klassische Stereotype an. Untermalt von einigem Gelächter. Im Netz dagegen zeigen sich viele empört.