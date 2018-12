Klagenfurter Krankenschwester ist Stalkerin

Als Stalkerin sitzt eine Klagenfurter Krankenschwester vor Gericht. In einer hochpeinlichen Geschichte obendrein. Per Internet hatte die 41-Jährige einen netten Herrn kennengelernt. Der es allerdings mit der Wahrheit nicht so genau nahm. Weder beim eigenen Alter, das etwas tief nach unten korrigiert wurde, noch bei der Anzahl potenzieller Liebespartnerinnen. Daher soll ihn die Frau aus Frust mit Hunderten Anrufen und SMS verfolgt haben. „Ich war es nicht“, beteuert sie verzweifelt. Und tatsächlich ergeben Recherchen von Richter Gerhard Pöllinger, dass sie etwa das für die Un-taten verwendete Prepaid-Handy gar nicht gekauft haben konnte, da sie zu der Zeit im Krankenhaus arbeitete. Streng kontrolliert. Daher: „Man darf kein Urteil mit Bauchweh fällen“, so Pöllingers weise Worte. Und er fällt lieber einen Freispruch im Zweifel. „Nicht zu viel chatten! Kommt nichts G’scheites heraus“, mahnt Herr Rat.