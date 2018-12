Wissenschaftler rätseln über Aale in Robben-Nasen

Zwei mögliche Theorien

Doch was ist los mit diesen Robben, oder liegt es etwa an den Aalen? Experten haben zwei Vermutungen, die beide mit der Ernährung der Robben zu tun haben. Denn die Tiere schieben ihr Maul und ihre Nase bei der Nahrungssuche in Ritzen von Korallenriffen oder unter Felsspalten. So suchen sie versteckte Beute. Vorstellbar sei, dass in die Ecke gedrängte Aale versuchen, sich zu verteidigen, indem sie in die Nasenlöcher der Robben huschen, so die Forscher.