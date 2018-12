So haben diese Promis ihre Baby-Kilos verloren

In den Medien werden prominente Neo-Mamis stets dafür gefeiert, wenn sie sich nur wenige Wochen nach einer Geburt wieder in Topform präsentieren. Während die Komplimente und die Bewunderungen bei ihnen runter wie Öl gehen, versetzen sie „Normalo-Müttern“ einen Stich in die Magengegend. Sollte der Partner die Vorher-Nachher-Bilder auch gesehen haben, rechtfertigen sie es mit: „Ja, mit einer Nanny, Putzfrau und einem Personal Trainer ist das wohl keine Kunst. Das könnte ich auch.“ Und das stimmt auch! Natürlich erfordert es zusätzlich auch Willensstärke, Anstrengung und Disziplin. Aber anstatt sich von diesen „Supermüttern“ den Tag ruinieren zu lassen, kann man sich von ihnen gratis Tipps holen - immerhin wurden sie von den besten Ernährungsberatern und Trainern der Welt beraten. Wir verraten Ihnen ihre besten Abnehmtricks.