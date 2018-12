Rosenberger muss mehrere Standorte schließen

Die Raststätten-Kette Rosenberger hat am Dienstag am Landesgericht St. Pölten den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, aber einzelne Standorte werden voraussichtlich geschlossen. 448 Mitarbeiter sind betroffen. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten.