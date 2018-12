Rauferei vor Club: Mann zückte eine Machete

Gegen Mitternacht kam es zwischen einer Gruppe Roma und mehreren Tschetschenen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, wobei ein junger Mann im Gesicht verletzt wurde. Die rabiaten Gäste wurden daraufhin von einem Security-Mitarbeiter des Lokals verwiesen. Der Verletzte dürfte nach Zeugenaussagen dann seinen Bruder angerufen haben, der wenige Minuten später mit seinem Auto vor dem Club eintraf. Es kam abermals zu einer Schlägerei, wobei der neu hinzugekommene Mann eine Machete zückte und damit wild um sich schlug und einen Kontrahenten verletzte. Die Gegner versuchten daraufhin den Tobenden am Boden festzuhalten und ihm seine Waffe zu entwenden. Dabei erlitt ein weiterer Mann Schnittwunden am Oberarm. Auch der am Boden liegende Randalierer wurde an Kopf und Oberkörper verletzt. Als die Polizei eintraf, befanden sich rund 30 Personen auf der Straße. Die Beamten versuchten über Befragung der Augenzeugen den Tathergang zu rekonstruieren. Einer der Männer wurde vorläufig festgenommen.