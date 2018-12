Wiener Hausbesitzer klagen wegen niedriger Mieten

Weil der Bundesgesetzgeber den Wiener Richtwert festsetzt, wird der Bund vor die Richter gezerrt. „In allen anderen Bundesländern gibt es in diesem Segment marktkonforme Preise. Nur in Wien nicht“, erklärt Kaspar Erath von der Plattform stadtbilderhaltung.wien. „Das ist nicht verfassungskonform.“ Details dazu wird die Plattform am Donnerstag vorstellen. Eines ist klar: Ist die Klage erfolgreich, geht es dem „Wiener Mietadel“ an den Kragen. Wohnen wird noch teurer.