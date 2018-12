„Krone“ lädt zur großen ELVIS-Gala ins Casino

In der Show präsentiert Wolf Memphis das Leben von Elvis Aaron Presley, von seiner Kindheit in Tupelo Mississippi über die Zeit in der Army oder in der Filmschmiede Hollywood. Presley drehte zwischen 1960 und ´69 insgesamt 27 Filme. Ab 1967 war er außerdem regelmäßig in TV-Specials zu sehen. Im Casino Velden laufen auch Videoshows der 50ger, 60ger und 70ger.