Brigitte Kren: „Ich bin eine Traditionalistin“

Haben Sie früher denn nie daran gedacht, z. B. Restaurateurin zu werden?

Oh ja, und ich hätte noch ein paar Berufe! Tierärztin z. B., ich bin ja so tiernarrisch. Das hätte mir große Freude gebracht oder Hebamme. Leben auf die Welt bringen! Was gibt’ s Schöneres? Aber die Schauspielerei war immer mein roter Faden. Ich stand ja schon mit drei Jahren auf der Bühne und habe mit zehn die erste Hauptrolle am Linzer Landestheater gespielt. Aber ich schaue immer nach links und rechts, weil man offen bleiben muss. Wenn wir 200 Jahre lebten, dann würde ich sehr wohl alle 25 Jahre etwas anderes machen und in verschiedene Welten eintauchen.