Angelo Kelly: „Die Bühne ist wie ein Marktplatz“

Was hat dich besonders geprägt, dass du diese Traditionen in deiner eigenen Familie fortsetzt?

Ich war der Jüngste von Zwölf und konnte mir selbst immer eine große Familie vorstellen. Musik hat mich stets begleitet und ich habe sie immer geliebt. Ich fühlte mich auf der Bühne zuhause und das vermittle ich meinen Kindern, so wachsen sie auf. Was sie später daraus machen, ist ihre Sache. Vielleicht sind es nur Erfahrungen, die sie im Leben selbstbewusst und stark machen, damit sie vor nichts Angst haben, kreativ sind und mehr Fleiß in ihre Sache stecken. Diese Werte kann man auch in andere Berufe mitnehmen, aber ich würde mich freuen, wenn manche mit der Musik weitermachen. In erster Linie sollen sie im Leben aber etwas finden, was sie glücklich macht.