„Faustkampf“ unter Hipstern ist leider ein Fake!

Der „heftige Faustkampf“ unter Hipstern in New York, der zum viralen Hit im Web wurde, ist nun als Fake enttarnt worden. Der bizarre Clip hatte für Schmunzeln in sozialen Medien gesorgt, wurde Hunderttausendfach geliket und geteilt. Nun gab der Produzent des Filmchens zu: „Ich habe ihn mit Freunden gedreht.“