Gockel in Hennen-Stall ausgesetzt

Stress im Übermaß hatte „Parzival“ eine Nacht lang in Wien nahe der Stadtgrenze zu Niederösterreich. Der Zwerghahn war in der Dunkelheit von Unbekannten in ein Gehege voller Hennen geworfen worden. Erst in der Früh fiel der „Hahn im Korb“ auf. Jetzt wird er im Tierschutzhaus in Vösendorf im Bezirk Mödling gepflegt.