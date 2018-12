Kätzchen „Marie“ von Rastplatz gerettet

Haustiere bedeuten Verantwortung. So logisch das auch klingen mag, diese Tatsache hat sich leider immer noch nicht gänzlich in den Köpfen der Menschen manifestiert. Denn wie sonst wäre es zu erklären, dass immer wieder hilflose Geschöpfe ihrem Schicksal überlassen werden. So erst kürzlich geschehen auf dem Rastplatz Maria Ellend im Bezirk Bruck an der Leitha auf der Autobahn A4.