Blut-Schock: Ex-Dortmunder Subotic schwer verletzt

Es war in MInute 29: Subotic krachte mit Torhüter Stéphane Ruffier zusammen, ging zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Sofort eilten Sanitäter zu Hilfe, umgehend legten sie dem sonst so beinharten Verteidiger eine Halskrause an, um schlimmeren Verletzungen vorzubeugen. Blutüberströmt musste Subotic mit einer Trage abtransportiert und später ins Krankenhaus gebracht werden.