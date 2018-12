In deutscher Stadt regelt Elvis-Ampel den Verkehr

In beiden Städten ist ein Elvis Presley-Verein aktiv. In Bad Nauheim gibt es noch immer Pilgerstätten, an denen Fans Kerzen, Blumen oder kleine Geschenke für ihr Idol ablegen. Auch ein “European Elvis Festival" gibt es in der Stadt. Außerdem soll künftig eine Bronzestatue des Sängers eine Brücke in Bad Nauheim schmücken