Die coolsten Alternativen zum Skifahren

Skifahren ist super, keine Frage. Jedoch werden Ausrüstung, Zimmermiete in den Skigebieten und Tageskarten für die Pisten immer teurer. Daher können sich viele Familien keinen Skiurlaub in Österreich mehr leisten und weichen auf osteuropäische Länder aus. Auch das Unfallrisiko ist beim winterlichen Vergnügen besonders hoch. Laut APA verletzen sich jährlich mehr als 23.000 Österreicher beim Skifahren in heimischen Wintersportregionen, 4.300 weitere verletzen sich beim Snowboarden.