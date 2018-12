Jennifer Aniston: Tränen beim Wiedersehen mit Pitt

Erst kürzlich verriet ein Freund, dass Jennifer Aniston auch ihre Trennung von Justin Theroux nicht so einfach weggesteckt habe. „Es brauchte Tonnen an Therapie, aber irgendwann kommt man drüber hinweg“, soll Aniston demnach über ihre schwierige Zeit erzählt haben. Inzwischen würde sie sich aber in erster Linie „um sich selbst kümmern“.