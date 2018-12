Land Steiermark vergab drei Forschungspreise

Der Erzherzog-Johann-Forschungspreis des Landes ging an Michael Kahr, der am Institut für Jazzforschung an der Kunstuniversität Graz die Grazer Jazzgeschichte von 1965 bis 2015 aufgearbeitet hat. Die musikwissenschaftliche Auswertung von Schriftstücken, Tonträgern und Interviews mit Zeitzeugen habe zu einer ausführlichen Darstellung des Jazz als wesentlichen, international vernetzten Teil der Grazer Kulturgeschichte geführt, hieß es am Montag vonseiten des Wissenschaftsressorts des Landes.