Drogenlenker suchte Pokémon

Unverbesserlich zeigten sich wieder zehn Alko- und Drogenlenker am vergangenen Wochenende. Bei zwei Unfällen - die Fahrer hatten 1,3 Promille Alkohol im Blut - wurden in Kleinhöflein fünf Personen, in Markt Allhau „nur“ der Lenker verletzt. Ebenfalls fünf Verletzte forderte ein Unfall in Neudauberg. In derselben Nacht führte die Polizei auch ein Planquadrat mit Schwerpunkt Fahrsicherheit durch. Dabei wurden weitere fünf Autofahrer mit mehr als 0,5 Promille ertappt - allesamt Männer, wie die Exekutive betont.