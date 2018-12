Feierlicher Advent in den Bergen

Entsetzt über die Zerstörung, die der Sturm in Bad Eisenkappel angerichtet hatte, zeigten sich viele am Sonntag bei der Wanderung zum Gipfelkreuz in 1649 Meter Höhe. Grundeigentümer, Tourismus und Bergrettung haben diese dennoch ermöglicht, auch wenn die Teilnehmer über einige umgestürzte Bäume klettern mussten.