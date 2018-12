Ex-Rapid-Weltstar Antonin Panenka wird heute 70

Sein Markenzeichen ist sein Schnurrbart, den er auch heute noch stolz trägt, in Prag, wo er mit seiner Familie lebt. Seinen legendären Elfmeter fabrizierte er 1976 im EM-Finale gegen Deutschland (im Video). Der Lupfer über Sepp Maier machte ihn auf einem Schlag weltbekannt. Bei Rapid traf Panenka als Mittelfeldspieler in 127 Meisterschaftsspielen 63 Mal, viele Treffer resultierten aus Freistößen. 1985 verabschiedete sich Panenka mit einem neuerlichen Cupsieg von Rapid und wechselte in die Regionalliga zu St. Pölten.