Bademeisterei macht zwei Tage lang Räumungsverkauf

„Ich bin froh, dass das Unternehmen in sehr guten Händen ist und sich weiterentwickeln kann“, sagt Bademeisterei-Chef Alexander Kraml. Mit rund 1,856 Millionen Euro Verbindlichkeiten waren die Linzer Mitte August in die Pleite gerutscht. Im Zuge des Konkursverfahrens wurde von Masseverwalter Rudolf Mitterlehner die Bademeisterei-Ausstattung verkauft. „Der Betrieb übersiedelt in die Steiermark. Schon im Jänner soll dort wieder die Bademeisterei-Produktion beginnen“, so Kraml.