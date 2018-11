Video: Auftragsmörderin schießt fünf Männer tot

Tausende Vermisste und Massengräber

In dem östlichen Bundesstaat Veracruz ist die Mischung aus Drogenkriminalität, Bandenkonflikten und Korruption besonders brisant. Allein in dieser Region gelten seit dem Jahr 2006 etwa 3600 Menschen als vermisst. In einem anderen, 2016 in Veracruz gefundenen Massengrab wurden 280 Leichen gefunden.