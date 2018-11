Sonnleitner äußert Zweifel am Rapid-Kader

Neuzugänge? „Nicht meine Baustelle“

Sonnleitner äußerte aber auch grundsätzliche Zweifel am Kader. „Mit Doppelbelastung und Verletzungen ist die Qualität dann auch nicht so gut, wie viele vielleicht glauben“, sagte der 32-Jährige, der in dieser Saison wieder Stammspieler ist. Man werde in Bezug auf die Kaderqualität erst sehen, „ob es wirklich reicht“. Dabei sieht der Steirer grundsätzlich noch Potenzial. „Aber wenn es nicht ausgeschöpft wird, bringt das auch nichts.“ Ob er sich Neuzugänge im Winter wünsche? „Das ist nicht meine Baustelle. Das ist die Entscheidung des Präsidiums und des Sportdirektors, da mische ich mich nicht ein.“