Österreich Nummer 1 im US-Waffenhandel

„Made in Austria“ als Qualitätsprodukt

„Die Europäer verkaufen Waffen an die Amerikaner, die man in Europa nicht haben darf“, sagt Iain Overton, Direktor der in London ansässigen Lobbying-Gruppe Action on Armed Violence. „Die Leute hier sehen keine Ironie darin, hier Waffen zu machen und sie in die USA zu schicken“, sagt er weiter. Hinzu kommt, dass Europa in den USA dafür bekannt ist, Waffen „guter Qualität“ herzustellen. Beispielsweise ist die Glock 17, die als bestverkaufte Pistole der Welt gilt, wegen ihres geringen Gewichts, ihrer Zuverlässigkeit und der überdurchschnittlichen Magazinkapazität von 17 Schuss im Standardmagazin sehr beliebt ist.