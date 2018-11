„Diven beim FC Bayern“ - Heynckes bricht Schweigen

Für den FC Bayern München gab‘s am Dienstag in der Champions League ein Erfolgserlebnis. Gegen Benfica Lissabon gewann der Klub von ÖFB-Teamspieler David Alaba klar und deutlich mit 5:1. Was Niko Kovac nach der Partie zu sagen hatte, sehen Sie oben im Video! In der europäischen Königsklasse läuft es im Gegensatz zur deutschen Bundesliga rund. Während man in der Champions League bereits vorzeitig im Achtelfinale steht, liegt man in der heimischen Liga nur auf Rang fünf. Nun gibt Ex-Trainer Jupp Heynckes erstmals seit seinem Abschied Einblicke in den Münchner Kader.