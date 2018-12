Black-Sabbath-Legende Ozzy Osbourne wird 70

Unermüdlicher Rocker

2013 schnellten Black Sabbath mit der Comeback-Platte “13“ und Osbourne als Frontmann wieder an die Spitze der Charts, bevor sie sich 2016 und 2017 mit ihrer “The End Tour“ von ihren Fans verabschiedeten. Auch Osbourne will nach seiner demnächst anstehenden erneuten Farewell-Tour “No More Tours II“ nicht länger als vier bis sechs Wochen am Stück unterwegs sein, um mehr Zeit für seine Enkel zu haben. Ganz aufhören will er aber nicht: “Es ist kein Job. Es ist zum Kichern, weißt du?“, vertraute er der “Times“ an: “Ich arbeite ein paar Stunden am Tag, reise im Flugzeug herum. Ich habe eine gute Zeit mit der Band."