Feuerwehrmänner auf Jagd nach ausgebüxtem Stier

Ein mehrere Hundert Kilo schwerer Stier ist am Sonntagabend in der Ortschaft Dellach in der Gemeinde Feldkirchen aus einem Stall ausgebrochen und in die Nacht geflüchtet. 16 tapferen Kameraden der FF Glanhofen gelang es jedoch relativ rasch, das Tier wieder aufzufinden und einzufangen.