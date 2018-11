Kärntens beste Webshops wurden ausgezeichnet

Viele Kärntner Händler hätten das erkannt. Sie bieten ihre Produkte in eigenen Onlineshops an. „Das Niveau der Shops in Kärnten ist ausgezeichnet. Wir haben über 70 Einreichungen erhalten und diese einem strengen Bewertungskatalog unterzogen. Dieser vereint fixe Kriterien wie etwa Produktpräsentation und -suche, Aufklärung zu Lieferkosten und -zeiten sowie Responsive Design mit Usability-Faktoren für den Endkunden“, erklärte WK-Vizepräsidentin und Juryvorsitzende Carmen Goby. Eine Jury hat die Einreichungen gesichtet und über Gold, Silber sowie Bronze in drei Kategorien entschieden.