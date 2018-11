Mega-Löschflugzeuge: Neue Waffe gegen Waldbrände?

Im Kampf gegen Waldbrände setzen Feuerwehren stark betroffener Gebiete immer öfter auf umgebaute Passagierjets als Löschflugzeuge. In Australien wurde erst vor wenigen Tagen eine zum Tanker umfunktionierte Boeing 737 in Dienst gestellt, in den USA hat bei den verheerenden Waldbränden der vergangenen Wochen in Kalifornien sogar ein Jumbojet die Löscharbeiten unterstützt.