Coach Pellegrini: „Arnautovic ist hier glücklich!“

Vertrag bis 2022

Arnautovic spielt seit Sommer 2017 für West Ham, sein Vertrag läuft bis 2022. In dieser Saison gelangen dem ÖFB-Teamspieler in der Premier League fünf Tore. Am Samstag wartet auf die „Hammers“ das schwierige Heimspiel gegen das Spitzenteam Manchester City.