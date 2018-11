Bundesheer-Offiziere prangern Misswirtschaft an

Auch ein Kollege berichtet Ähnliches: „Dass der Schaden für den Steuerzahler so hoch ist, wäre sicher zu verhindern gewesen.“ Er habe auch auf Sicherheitsprobleme hingewiesen: So seien österreichische UN-Soldaten im Krisengebiet zu Weinverkostungen und in Nachrichtendienst-Autos zu Fußballspielen gefahren, was eigentlich verboten sei.