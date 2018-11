Mildes Urteil für Schläger schockt mutigen Helfer

„Krone“: Das war aber nicht das Einzige, was Ihnen bei Ihrem Kontakt mit der Justiz seltsam vorgekommen ist.

Ecker: Nein, was mich wirklich geschockt hat, das war das milde Urteil. Die vier Syrer haben ja im Vorfeld eine Frau sexuell belästigt, sind deshalb von den zwei Polizistinnen, die sie niedergeschlagen haben, verfolgt worden. Der Staatsanwalt hat in der Anklage von schwerer Körperverletzung gesprochen. Und trotzdem haben die Täter nur zwei Monate Haft bekommen. Wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das meiste haben die schon in Untersuchungshaft abgesessen gehabt. Sie waren ein, zwei Wochen nach dem Prozess schon wieder frei. Angeblich sind die vier Syrer dann abgeschoben worden.