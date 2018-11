Das sind die besten Schnapsbrenner Tirols

Gruppenbild mit Dame

Neben Nöbl und Benedikt nahmen gestern drei weitere Herren für das Siegerfoto Aufstellung. Florian Kranebitter aus Inzing, Arno Pauli (Brennerei Erber) aus Absam und Markus Spitaler aus Hippach sind die Landessieger in der Kategorie Edelbrände. Auch für sie ist es nicht der erste Sieg. Und das trotz großer Konkurrenz. 118 Betriebe reichten heuer insgesamt 582 Produktproben ein. Die Tiroler Schnapsprämierung gehört zu den wichtigsten Wettbewerben dieser Art in Österreich. „80 Prozent der Proben haben die sehr hohen Qualitätshürden genommen“, spricht Ulrich Zeni von der Landwirtschaftskammer (Obstverarbeitung) von einem außergewöhnlichen „Jahrgang“. Neben der Blindverkostung durch Juroren wurde erstmals auch ein Nahinfrarot-Messgerät eingesetzt. LK-Fachbereichsleiter Wendelin Juen: „Damit lassen sich Alkohol- und Zuckergehalt messen. In Zukunft werden es weitere wichtige Parameter sein.“