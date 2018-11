F1-Star Alonso sorgt vor Abschied für Lacher

Beim Saisonfinale in Abu Dhabi hatte Alonso gute Laune. Als er gefragt wurde, an welche Momente er sich in seinen 18 Jahren in der Motorsport-Königsklasse gerne zurückerinnert, sagte er: „An die Saison 2007 mit Lewis.“ Seine Antwort brachte die Anwesenden zum Schmunzeln.