Leiche in Swimmingpool: Das ergab die Obduktion

Schrecklicher Fund am Dienstag im Tiroler Pflach (Bezirk Reutte)! Nachbarn entdeckten in einem Swimmingpool im Garten eines Einfamilienhauses eine männliche Leiche. Beim Toten handelt es sich um den 62-jährigen Eigentümer. Die am Mittwochvormittag durchgeführte Obduktion ergab: Tod durch Ertrinken! Die Hintergründe des tragischen Falls bleiben bislang allerdings im Dunkeln ...