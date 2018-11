FPÖ-Mandatare wollten Partei den Rücken kehren

In der Wiener FPÖ sind am Dienstag die Wogen hochgegangen. Während die Parteispitzen im steirischen Kurort Bad Blumau tagten, gaben in Favoriten fünf freiheitliche Bezirksräte ihre Abspaltung von der eigenen Partei bekannt. Doch dann fuhr Klubobmann Johann Gudenus nach Favoriten und regelte die Sache.