In Westösterreich deutlich mehr Hautkrebs-Fälle

Jedes Jahr wird in Österreich bei rund 1800 Menschen Hautkrebs diagnostiziert - Tendenz steigend! Auffallend dabei: In Westösterreich ist die Zahl der Krankheitsfälle um vieles höher als in anderen Regionen. Warum das so ist, wird nun erforscht. Die Mediziner können aber auf gute Heilungschancen verweisen.