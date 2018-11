Chinas Gletscher schmelzen in dramatischem Tempo

Ein Fünftel der Gletscherfläche verschwunden

In ähnlichem Maße habe sich auch der Rückgang des Tianshan Gletschers Nummer 1 (siehe Karte) in der Provinz Xinjiang beschleunigt, dessen Gesamtfläche in den letzten 30 Jahren um 22 Prozent geschrumpft sei. Der Halong Gletscher in der Provinz Qinghai sei im gleichen Zeitraum um 1200 Meter zurückgegangen. Fast ein Fünftel der Gletscherfläche in China sei verschwunden.