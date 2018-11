Blutige Messerattacke auf Polizist in Brüssel

Polizist kam mit leichten Blessuren davon, Täter in Brust geschossen

Fest steht, dass der Polizist mit leichten Verletzungen am Hals davonkam. Der Angreifer wurde von einem Kollegen des Opfers durch einen Schuss in die Brust „unschädlich gemacht“, wie belgische Medien berichteten. Insgesamt sind demnach drei Schüsse abgefeuert worden. Meldungen, denen zufolge ein zweiter Polizist bei dem Angriff verletzt wurde, stellten sich am Dienstagvormittag als unrichtig heraus.