Zwist um hohe Arztkosten für Häftlinge

Was unter Rot-Schwarz angedacht war, will Türkis-Blau umsetzen: Häftlinge in die gesetzliche Krankenversicherung einzubeziehen. Für diese gilt bislang der Privatpatiententarif, was jährlich enorme Kosten verursacht. Zu bremsen scheinen die Länder, auch das Justizressort hat noch Vorbehalte.