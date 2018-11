Schützen Sie Ihr Zuhause vor ungebetenen Gästen

Diebe haben aktuell Hochsaison. Die frühe Dämmerung überschneidet sich ideal mit der bevorzugten Aktivitätszeit zwischen 16 und 21 Uhr, wenn der Großteil der Bewohner sich noch in der Arbeit befindet. Durch das eingeschaltene Licht können sie sofort erkennen, wo jemand Zuhause ist. Die Polizei tritt diesem Phänomen durch Intensivmaßnahmen entgegen. Dafür werden sogenannte Hotspots analysiert und zivile wie auch uniformierte Streifen eingesetzt. Natürlich wird auch an die Bürger appelliert, die Wohnungen und Häuser so gut als möglich zu sichern. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Punkt ist die Aufmerksamkeit und die Nachbarschaftshilfe. Einbrecher beobachten ihre Ziele im Vorfeld. Wenn Sie während Ihrer Urlaubsreise daher ständig die Rollos unten haben, ist das auffällig und ein voller Briefkasten wirkt sowieso wie eine Einladung für jeden Dieb. Von Jahr zu Jahr rüsten sich immer mehr Österreicher im Kampf gegen die Banden, was sich an den sinkenden Einbruchszahlen zeigt - so waren es 2016 noch rund 10.000, gingen 2017 nur noch 7.300 Anzeigen bei der Polizei ein. Natürlich trotzdem sehr ärgerlich, wenn man einer der Betroffenen ist. Damit Sie nicht in die Statistik für dieses Jahr fallen, haben wir einige Tipps für Sie!