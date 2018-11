Frauen fordern jetzt in Video: „Touch your tits!“

„Knoten muss nicht gleich Krebs bedeuten“

Derzeit findet in den USA eine grundsätzliche Debatte darüber statt, ob man Frauen raten soll, sich selbst zu untersuchen. Man möchte laut Chalabi Frauen davor schützen, dass sie in Panik geraten, sollten sie verdächtige Knoten entdecken. „Wir möchten sagen: Es kann sein, dass man etwas entdeckt. Das muss aber nicht gleich Krebs bedeuten. Und trotzdem ist es gut, den Knoten dann so schnell wie möglich durch einen Arzt untersuchen zu lassen.“