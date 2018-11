Fusion von Spitälern soll Wartezeiten verkürzen

Zwei Unfallkrankenhäuser gibt es in der Steiermark: in Graz und in Kalwang. Vor Kurzem wurden sie in der Verwaltung zusammengelegt, räumlich bleibt es bei zwei Standorten. Das neue UKH Steiermark soll laut den Verantwortlichen keine Kosten sparen, für die Patienten aber Vorteile bringen.