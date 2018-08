UKH in Kalwang: „Ich traue der Sache noch nicht“

Groß war der Protest am Montag vor dem UKH, an dem sich neben der Belegschaft auch zahlreiche Bürger aus Kalwang und umliegenden Gemeinden beteiligten. Zeitgleich präsentierte ja FP-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein in Wien ihre Pläne für die Unfallversicherungsanstalt AUVA - und beruhigte die Gemüter (siehe Bericht hier).