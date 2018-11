Rot-grüner Pilotversuch mit E-Autos auf Busspuren

Mehr in öffentlichen Verkehr investieren

Und dass die Öffis in Wien gut angenommen werden, sei ersichtlich: So seien seit 2014 mehr Öffi-Jahrestickets verkauft worden als es Autos gibt. Zudem sinkt hier der Bestand an Pkw am meisten, während er in den anderen Landeshauptstädten - ausgenommen Innsbruck und Graz - seit 2005 steigt. Um den Autoverkehr auch im ländlichen Raum in den anderen Bundesländern zu reduzieren, forderten Chorherr und Taucher die Bundesregierung ein weiteres Mal auf, verstärkt in den öffentlichen Verkehr zu investieren.