Kein neuer Prozess nach Sex-Mord an Tanzlehrerin

Vorerst gibt es also keinen neuen Prozess nach dem Sex-Mord an der attraktiven Gmundnerin Ingrid Sch. (51). Helmut St. war am 2. Juli 2014 wegen Vergewaltigung und Mordes aufgrund unterlassener Hilfeleistung schuldig gesprochen worden. Die Tanzlehrerin war mit einem Schädelhirntrauma in ihrem Garten aufgefunden worden und verstarb wenige später im Krankenhaus. Seither hat St. bereits zweimal versucht, den Fall neu aufrollen zu lassen. Im Vorjahr hatten das Landesgericht Wels und das Oberlandesgericht eine Wiederaufnahme abgelehnt.