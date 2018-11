Stänkerer landete nach Streit im Krankenhaus

Wilde Szenen auf der Dragonerstraße in Wels: Dort hatte am Donnerstag ein 28-jähriger Rumäne die Mitarbeiterin eines Wachdienstes wegen ihrer Tätigkeit beschimpft, worauf ein 59-jähriger Welser der Frau zu Hilfe kam. Das brachte den Rumänen aber erst recht in Rage, er trat gegen den Hund des Helfers.