Ein aufmerksamer Nachbar als „Einbrecher-Schreck“

Keine große Beute

Mit einem Flachwerkzeug knackte er das Schloss, zwängte die Tür auf und gelangte so ins Haus. Dort machte er aber keine große Beute, nahm nur das Sparschwein - in dem magere 20 Euro waren - und zwei Schlüssel an sich. Die Beute durfte er bei der Flucht in der Hauszufahrt dann auch gleich wieder abgeben: Alarmierte Polizisten nahmen den Innviertler ohne festen Wohnsitz in Empfang und sperrten ihn ein.